Tatiana Boa-Nova revela detalhes do primeiro beijo com o marido

Tatiana Boa-Nova revelou, durante uma conversa no “Big Brother 2022” (TVI), detalhes do primeiro beijo que deu ao marido, Rúben, e da primeira vez que os dois fizeram sexo.

A concorrente do “reality show” estava no jardim com os restantes colegas quando recordou o momento em que deu o primeiro beijo ao companheiro e também jogador do formato.

“O primeiro beijo foi um ‘xoxo’. Ele foi buscar-me à estação do metro e espetei-lhe um ‘xoxo’. Depois fomos ao cinema. Ele colocou-me a mão na perna, mas depois não demos nenhum beijinho”, lembrou.

“Após o filme, ele perguntou-me se eu queria ir tomar um café a sua casa. Chegamos a casa e ele foi tirar o café, carregou no botão da máquina e demos um beijo. O beijo foi tão demorado que quando olhamos para a máquina o café estava a transbordar”, prosseguiu.

“Acabámos por ir para o quarto e pumba! Fomos gastar a energia do café. Depois, ele levou-me a casa e foi para a discoteca”, rematou.

O casal esteve envolvido numa polémica por ter tido autorização da Endemol, produtora do “BB”, para conversar com o filho, através do jardim da casa. Os dois concorrentes estão juntos há dez anos.