“Casados à Primeira Vista”: Tatiana e Bruno em momento tenso

Tatiana e Bruno discutiram à frente dos seus colegas porque o concorrente que ter mais contacto físico com a companheira, só que esta não quer.

No final de mais um episódio de “Casados à Primeira Vista”, da SIC, o casal zangou-se à frente dos seus colegas no acampamento porque Bruno notou que Tatiana estava incomodada com alguma coisa.

De seguida, em frente às câmaras, o concorrente afirmou: “Eu sei respeitar o espaço dela. Se chegar à altura e ela, um dia, gostar de mim, será ótimo.”

Os especialistas que acompanham regularmente a experiência social garantem que este é um dos casais mais maduros que está a participar e que é normal numa relação existirem discussões.

Recentemente, Tatiana contou com o apoio de Luís, marido de Marta, para ultrapassar uma situação menos boa com Bruno.

“Nos últimos tempos estive próxima de uma pessoa aqui dentro. Estava a ajudar-me a mim e ao Bruno numa fase em que não estávamos bem. E aquele carinho e aqueles conselhos estavam a fazer com que eu confundisse os meus sentimentos”, admitiu.

LEIA TAMBÉM: