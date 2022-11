Taxistas insurgem-se contra denúncia pública de Dino d’Santiago: “Incita ao ódio”

Os taxistas insurgiram-se ao final da manhã contra a denúncia pública de Dino d’Santiago, que mostrou um vídeo de um motorista que se recusou a levar o artista à Amadora.

“A ANTUP tomou conhecimento esta manhã, pela comunicação social, da situação denunciada pelo cantor Dino d’Santigo. Desde já lamentamos a situação e relembramos que o artigo 17 da lei 251/98 esclarece que: ‘os táxis devem estar à disposição do público” existindo algumas exceções para a recusa do mesmo’”, começa por referir um comunicado da Associação Nacional dos Táxis Unidos por Portugal, numa alusão à revolta do cantor na manhã desta quinta-feira.

“Ressalvamos que, qualquer tipo de situação onde a lei não seja cumprida deverá ser denunciada em sede própria a fim de seguir os transmites legais”.

“A denúncia feita na internet pelo cantor apenas denigre a imagem de um setor de forma abrangente incitando ao ódio, basta ver as dezenas de comentários, atitude que também lamentamos”, concluiu a ANTUP.