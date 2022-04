Taylor Swift critica Donald Trump no Twitter e post bate recorde

Taylor Swift entrou para a História do Twitter ao ver a sua publicação ser a mais partilhada daquela rede social, com mais de 446 mil de pessoas a divulgarem a sua mensagem.

Depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter reagido à manifestação que existiu devido à morte de George Floyd às mãos de um polícia norte-americano em Minneapolis, a cantora criticou a reação do presidente.

“Depois de acirrares a supremacia branca e o racismo toda a tua presidência ainda tens o descaramento de fingir que tem superioridade moral antes de ameaçar partir para a violência? ‘Quando os roubos começarem, os tiroteios começam’? Vamos votar-te daí para fora em novembro”, pode ler-se na publicação.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020