Taylor Swift e Travis Kelce juntos? Jogador de futebol americano fala sobre o assunto

A cantora norte-americana Taylor Swift foi vista a torcer pelo Kansas City Chiefs ao lado da família e amigos do jogador Travis Kelce.

Travis Kelce contou com o apoio de uma pessoa especial no jogo frente aos Chicago Bears, que aconteceu no domingo, 24 de setembro. Taylor Swift esteve na plateia a apoiar a equipa do jogador de futebol americano, Kansas City Chiefs, mas houve um pormenor que deixou os internautas intrigados.

A cantora norte-americana assistiu ao jogo ao lado da família e amigos do atleta, nomeadamente a mãe, Donna Kelce, e o pai.

Após o jogo, Taylor Swift reservou um restaurante para estar sozinha com Travis Kelce, mas, para isso, teve de pagar a conta aos restantes clientes, avançou a imprensa internacional.

No podcast “New Heights”que partilha com o irmão Jason, Travis Kelce falou sobre os rumores de um possível relacionamento com a intérprete de “Love Story”.

“Então, Trav, como te sentes com o facto de a Taylor Swift te ter colocado no mapa?”, brincou o irmão, Jason Kelce. “Achei incrível que todos no camarote só tinham coisas boas a dizer sobre ela. Os amigos e a nossa família. Ela estava incrível, toda a gente estava a falar sobre ela de maneira excelente e, ainda por cima, o dia foi perfeito para os Chiefs”, respondeu.