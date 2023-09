Taylor Swift empresta apartamento a Sophie Turner. Atriz de “Game of Thrones” está a divorciar-se

Face ao período conturbado de Sophie Turner está a viver, a cantora norte-americana Taylor Swift decidiu emprestar um apartamento à amiga.

Uma amiga como Taylor Swift: A cantora norte-americana tem permanecido, durante o processo de divórcio com Joe Jonas, ao lado de Sophie Turner.

Além de jantares a duas, a “Page Six” noticiou que Taylor Swift, de 33 anos, emprestou a Sophie, de 27, um luxuoso apartamento em Nova Iorque, no qual a atriz e as filhas poderão morar, enquanto decorre a batalha judicial pela guarda das crianças.

Antes de estar hospedada no apartamento de Taylor, a artista de “Game of Thrones” esteve num hotel com as duas filhas: Willa, de três anos, e Delphine, de um.

Recorde-se que Sophie Turner abriu um processo contra Joe Jonas, integrante dos “Jonas Brothers”, por, alegadamente, o cantor reter os passaportes das filhas menores, impossibilitando, desta forma, o retorno de Sophie com as meninas para Inglaterra.