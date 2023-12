Taylor Swift faz 34 anos: os milhões da protagonista de “The Eras Tour”

É uma das mulheres mais influentes do ano: Taylor Swift completa 34 anos e 2023 não podia ter sido mais recompensador para a artista norte-americana.

Para Taylor Swift, 2023 foi um ano de grandes conquistas. Com a “The Eras Tour” a ser considerada, rapidamente, a digressão mais lucrativa de sempre, com valores em torno de 920 milhões de euros, a artista norte-americana foi eleita a “Personalidade do Ano” pela revista “Times”.

Milhões de euros e milhões de fãs: além de ter arrecadado uma quantia avultada nos últimos meses, Taylor Swift bateu o recorde no “Spotify” e tornou-se a primeira mulher a chegar aos 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Esta quarta-feira, 13 de dezembro, a intérprete de “Shake It Off” completa 34 anos e não lhe faltam motivos para celebrar. Em agosto, uma Universidade belga lançou um curso de Literatura, inspirado em Taylor Swift que, segundo Elly McCausland, professora e “swiftie”, afirmou ao “The Guardian”, teve elevada procura.

Um mês mais tarde, nos “MTV Music Video Awards”, Taylor levou nove estatuetas para casa, tendo sido uma das grandes vencedoras da noite.

No que toca ao amor, a jovem também tem vivido momentos felizes com o jogador de futebol americano Travis Kelce. Durante a pausa da digressão, fez-se presente em vários jogos dos Kansas City Chiefs e até chegou a posar, em clima de cumplicidade, nos camarotes ao lado do atleta.

O sucesso mundial de “The Eras Tour” impulsionou um filme, que esteve em exibição em Portugal no mês de outubro. Nos dias 24 e 25 de maio, Taylor Swift chega ao Estádio da Luz, em Lisboa, com dois espetáculos esgotados.