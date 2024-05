Taylor Swift fez um intervalo para namorar em Itália antes de rumar a Lisboa

À margem da digressão da Europa, Taylor Swift fez uma pausa em Itália, para descansar na companhia do namorado, Travis Kelce. A cantora e o jogador de futebol americano alojaram-se numa luxuosa vila no Lago de Como, com todas as mordomias.

Longe dos holofotes, entre concertos da “Eras Tour”, que a traz a Lisboa no fim de semana, Taylor Swift aproveitou para recuperar energia com o namorado, Travis Kelce, após ter atuado em Paris.

A cantora e o jogador de futebol americano desfrutaram da escapada romântica numa mansão privada no Lago de Como, na Lombardia, Itália, com seis suítes independentes, pronta para receber 12 pessoas.

Na Villa Sola Cabiati, que pertence ao Grand Hotel Tremezzo, o casal desfrutou de todas as mordomias, entre elas piscina privativa, amplos jardins de arasbecos, mordoma, empregadas domésticas e chef particular.

As diárias custam cerca de 18 mil euros por noite, o que não será nada para Taylor Swift, pois tornou-se uma máquina de fazer dinheiro e bater recordes. Sexta e sábado sobe ao palco no Estádio da Luz, em Lisboa, com a Praça Central do Colombo transformado num espaço totalmente dedicado aos “swifties”, ou seja, os fãs da artista.