Taylor Swift impulsionou a economia dos Estados Unidos, diz Banco Central americano

Os concertos da The Eras Tour, que vai passar por Portugal em maio de 2024, fizeram a ocupação hoteleira bater recordes históricos nos Estados Unidos da América

O banco central americano apontou a cantora Taylor Swift como sendo uma das impulsionadoras do setor de turismo nos Estados Unidos da América, devido aos concertos da The Eras Tour.

De acordo com um relatório divulgado pela Reserva Federal norte-americana, o Banco Central, Taylor Swift fez com que a ocupação nos alojamentos em Filadélfia atingissem números históricos. Uma marca impressionante que chega na mesma semana em que Taylor Swift se torna na primeira artista feminina a ter quatro álbuns em simultâneo no top 10 da tabela americana de venda, que tem já 60 anos.

“Apesar da lenta recuperação do turismo, o mês de maio foi o mais forte para a receita de hotéis em Filadélfia desde o início da pandemia, em grande parte devido ao fluxo de hóspedes durante o concerto de Taylor Swift na cidade”, lê-se no documento.

The Eras Tour, a digressão da cantora norte-americana, tem datas marcadas até agosto de 2024. Em Portugal, Swift atua no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio.

A venda dos bilhetes foi feita, exclusivamente, online e levou os fãs à loucura. O relógio marcava 12 horas quando, no dia 12 de julho, milhares de fãs aguardaram por horas em frente à “tela azul” que não garantia o acesso aos bilhetes. O preço para assistir ao espetáculo pode não ser para os bolsos de todos, uma vez que vai dos 62,50 aos 539 euros.

Prevê-se que a cantora dê cerca de 130 espetáculos nos cinco continentes.