“Tenho as melhores pessoas comigo”. Cristina Ferreira elogia os amigos

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, 4 de agosto, para fazer um sentido desabafo, no qual elogiou os amigos.

Cristina Ferreira está de férias em Ibiza, juntamente com caras bastante conhecidas, nomeadamente Bruno Cabrerizo.

Na madrugada desta sexta-feira, 4 de agosto, a apresentadora recorreu às redes sociais para fazer um sentido desabafo, no qual elogia os amigos e profissionais que a rodeiam.

“São 1h44 da manhã em Ibiza. Chove. Ficou frio. Amanhã não sabemos se vai estar bom. Estou aqui a rever os ‘stories’ e deu-me muita vontade de vos dizer a sorte que tenho. Tenho as melhores pessoas comigo. No trabalho e na vida. São elas que me dão leveza à vida. Eu sou mesmo feliz. Até a nossa tripulação é a melhor. Energia cria energia. A felicidade contagia”, escreveu.

Recorde-se que, durante as férias, Cristina simulou um “reality show”, ao qual deu o nome de “BB Ibiza”. Nas histórias do Instagram, Cristina mostrou os “concorrentes” a irem ao “confessionário” fazer as nomeações. Sofia Ribeiro foi a mais nomeada, com dois votos, e Catarina Duarte foi salva.

O “Big Brother Portugal”, formato do qual é anfitriã, já tem as inscrições abertas e prevê-se que estreie em setembro, porém ainda não há data definida.