Tenoch Huerta, “Namor” do filme “Black Panther”, nega acusações de abuso sexual

Tenoch Huerta, o vilão “Namor” no filme “Black Panther”, foi acusado pela ex-namorada, María Elena Ríos, de abuso sexual, mas já veio desmentir as notícias.

Tenoch Huerta, ator que deu vida à personagem “Namor” no segundo filme do “Black Panther”, foi acusado esta segunda-feira, 12 de junho, de assédio sexual pela ex-namorada, María Elena Ríos.

No entanto, a estrela da Marvel já emitiu um comunicado a negar as acusações. “Uma acusação falsa e completamente infundada sobre mim espalhou-se rapidamente – e não posso deixar que continue sem responder”, explicou no comunicado divulgado pelo “Entertainment Tonight”.

“Há cerca de um ano namorei com a Elena durante alguns meses. Foi totalmente consensual em todos os momentos, como inúmeros outros podem atestar. Durante o tempo que durou foi um relacionamento amoroso, caloroso e de apoio mútuo. Contudo, quando acabou, a Elena começou a deturpar as nossas interações tanto em particular como à frente de grupos de amigos em comum”, referiu.

“Embora não seja perfeito, de todo, sei que estas alegações são simplesmente falsas. Enquanto trabalho para crescer enquanto pessoa, tenho de contestar alegações que são falsas e ofensivas. Estou profundamente grato por a minha família e pelas pessoas que me têm apoiado e agradeço a todas as pessoas que queiram olhar para os factos e refletir antes de se apressarem a tirar conclusões falsas ou injustas”, concluiu.

María Elena Ríos afirmou que o ator era protegido por uma organização anti-racista

Nas redes sociais, a ativista mexicana afirmou que o ator era protegido pela organização anti-racista “Poder Prieto”: “É muito difícil falar do abuso emocional e do poder de um predador sexual que é amado no mundo por interpretar uma personagem de um filme, como é o caso de Tenoch Huerta. Aparentemente encantador, a grande característica de um narcisista é mais uma boa dose de vitimização”, escreveu.