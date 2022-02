Ter mais filhos? Andreia Rodrigues responde ao seguidores

Andreia Rodrigues esteve à conversa com os fãs e seguidores no perfil de Instagram. A amamentação foi o tema principal, mas houve espaço para a apresentadora da SIC confirmar se já “fechou a loja”.

De mulheres para mulher. Foi assim a sessão de perguntas e respostas entre os seguidores e Andreia Rodrigues no perfil de Instagram da apresentadora da SIC.

O tema em cima da mesa foi a amamentação, com muitas fãs a quererem saber como estavam a correr os primeiros meses de Inês.

A curiosidade das fãs centrou-se, em seguida, num possível terceiro filho. Recorde-se que, além de Inês, Andreia Rodrigues é mãe de Alice, fruto do casamento com o diretor de Entretenimento da SIC, Daniel Oliveira.

“Acho que não…”, respondeu a comunicadora quando questionada se “pensa ter mais filhos” ou “tentar um menino”.

Recorde-se que Andreia Rodrigues deve voltar ao trabalho no verão com mais uma temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”