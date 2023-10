Terapia foi a solução de Idris Elba para o vício no trabalho

O ator Idris Elba confessou ser viciado no trabalho, um “hábito pouco saudável”, e procurou a terapia para o ajudar nesse aspeto.

A terapia foi a solução encontrada por Idris Elba para lidar com um dos seus hábitos “pouco saudáveis”: o vício no trabalho.

O ator de Hollywood esteve no podcast “Changes with Annie Macmanus”, no qual abordou o assunto. “Com a terapia tenho vindo a pensar muito sobre mudanças”, disse.

“Não é porque não goste de mim ou algo do género, é porque tenho alguns hábitos poucos saudáveis que se enraizaram. E trabalho numa indústria em que sou recompensado por esses hábitos que não são saudáveis”, notou.

O grande volume de trabalho e o facto de estar sempre ocupado com vários projetos na mão impactaram a vida de forma negativa, conta o ator, que também acabou por confessar ser viciado no trabalho.

“Tudo o que é exagerado não é bom, é preciso um equilíbrio”, concluiu o intérprete, de 51 anos.