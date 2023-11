“Terceira, sua linda”. Sofia Ribeiro partilha primeiras imagens na ilha

Sofia Ribeiro está nos Açores para trabalhar. Nas redes sociais, a atriz partilhou os primeiros registos na Ilha Terceira.

Sofia Ribeiro está nos Açores a trabalho. Após ser uma das passageiras do voo da TAP que demorou cerca de 35 horas a chegar à ilha Terceira, saído de Lisboa, a atriz aterrou e já partilhou as primeiras imagens no local.

Nas redes sociais, Sofia partilhou um álbum de fotografias, nas quais aparece na praia e também registos de paisagens. “Terceira, sua linda”, escreveu na legenda.

Ao estar nos Açores a trabalho, a atriz teve que deixar as sobrinhas em Lisboa. Contudo, revelou que estas estão com pessoa de “confiança”. “São períodos curtos, mas vão obrigar-me a estar um tempinho longe. Felizmente, caiu-me um anjo do céu. Tenho uma senhora, Isabel, que me tem ajudado, normalmente nos finais de dia, quando as meninas vêm da escola e até eu chegar. Ela disponibilizou-se a ficar com elas no período em que vou estar fora”, contou.