Teresa Guilherme anuncia o regresso das marchas de Lisboa: “Tão bom ser madrinha de novo”

Teresa Guilherme anunciou o regresso das Marchas Populares de Lisboa este ano. A apresentadora volta a participar na festa como madrinha do Alto do Pina.

A apresentadora, de 66 anos, mostrou-se feliz, no perfil de Instagram, por voltar a fazer parte das festividades, que estiveram suspensas durante dois anos devido à pandemia da Covid-19.

“As marchas de Lisboa estão de volta. Tão bom ser de novo madrinha do Alto do Pina. O Bruno Vidal é o nosso ensaiador e o Marco Campos o presidente do Ginásio do Alto do Pina. A marcha é linda!” escreveu.

Em junho de 2019, Teresa Guilherme e Marco Costa desfilaram na Avenida da Liberdade, em Lisboa, como padrinhos da marcha do bairro do Alto do Pina, que saiu vitoriosa no final da noite.

“Estou tão feliz! Tão feliz! Pelo trabalho, dedicação, amor, garra de toda esta gente maravilhosa do Alto do Pina. A minha marcha ganhou cinco prémios. Coreografia, letra, música, figurino e desfile na Avenida! Parabéns a todos! Estou mesmo muito feliz!” afirmou a apresentadora, na altura.