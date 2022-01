Fechada em casa? Teresa Guilherme aproveita para meditar

View this post on Instagram

Olá meus queridos. Todos os dias faço meditação, para manter o equilíbrio, que, nesta altura é tão importante. Procurem no YouTube. Há vários vídeos que vos ajudam a fazer meditação. Acima de tudo, quis mandar-vos uma mensagem de esperança. Fiquem em casa e mantenham a fé de que, todos juntos, vamos conseguir vencer esta guerra. Beijinhos (à distância). #fiqueemcasa #fiquememcasa #fé #esperança #todosjuntos #façasuaparte #acreditar #todosportodos