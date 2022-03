Teresa Guilherme assume estar “muito emocionada e feliz” com o apoio dos fãs

De regresso ao “Big Brother”, a icónica apresentadora dos “reality shows” da TVI afirmou estar “muito emocionada e feliz” com o apoio dos fãs.

Teresa Guilherme agradeceu o apoio e carinho dos fãs nas redes sociais, esta quarta-feira, depois de ter sido anunciada pela TVI como a cara que se segue no “Big Brother”, sucedendo a Cláudio Ramos.

“Eu tentei. Tentei mesmo responder a todas as mensagens que recebi, mas foi impossível. Quero agradecer os milhares de mimos e palavras tão bonitas que me deixaram muito emocionada e feliz. Recebam mil beijos e abraços bem apertados. Grata pelo vosso carinho”, lê-se na publicação do Instagram.

Recorde-se que Cláudio Ramos apresentou o “Big Brother 2020”, que terminou este domingo, com Soraia como vencedora do formato, Diogo em segundo lugar e Noélia em terceiro.

LEIA TAMBÉM: