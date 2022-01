Teresa Guilherme celebra 65 anos: “Um aniversário diferente mas especial”

View this post on Instagram

É com este sorriso que agradeço de coração todos os vossos mimos no meu dia de anos! Um aniversário diferente, mas que não deixa de ser especial, porque mesmo à distância, recebo cada beijo e cada abraço apertado de todos vocês! Obrigada! Obrigada!❤️ #hojefacoanos #hojesoupequenina #parabensamim #teresaguilherme #obrigada