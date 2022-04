Teresa Guilherme celebra, neste domingo, 66 anos. A apresentadora agradeceu os “mimos” de todos os amigos e mostrou o bolo de aniversário.

Um dia feliz. Teresa Guilherme completa 66 anos e foi mimada pelos amigos, como sublinhou nas redes sociais.

“Entrar no dia de aniversário com uma surpresa de amigos!”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Partilho com todos vocês e agradeço os milhares de mimos que já recebi. Gratidão!”, concluiu Teresa Guilherme.