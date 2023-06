Teresa Guilherme completa 68 anos: “Grata por tudo o que já vivi”

Teresa Guilherme completa 68 anos esta terça-feira, 27 de junho, e já assinalou a data especial com uma publicação nas redes sociais.

Teresa Guilherme, conhecida por ter conduzido vários “reality shows” ao longo da carreira, completa 68 anos.

Nas redes sociais, a anfitriã de várias edições do programa “Big Brother”, transmitido pela TVI, deixou uma mensagem.

“Mais um ano! Mais um aniversário! Obrigada à vida, à minha mãe, aos meus amigos! Grata por tudo o que já vivi e pelo muito que ainda quero e vou viver! Obrigada por estarem sempre aí”, escreveu na legenda de uma fotografia onde compilou vários momentos da vida.

Teresa Guilherme enveredou no mundo televisivo em 1991 e captou a atenção do público com o programa “Eterno Feminino”, na RTP1.

Em 1993, juntamente com Manuel Luís Goucha, apresentou o programa “Olha que Dois”. Sucesso após sucesso, passou pela RTP1, SIC e, em 2000, aceitou o convite da Endemol para conduzir o “reality show” “Big Brother”,um formato inovador em Portugal.

Seguiram-se uma série de “reality shows” no canal quatro. “Big Brother”, “Big Brother Famosos”, “Casa dos Segredos”, “A Quinta”, “Love On Top”. E muitos outros projetos.

Estreou-se no teatro em 2006, com a peça “A Partilha”, ao lado de Miguel Falabella. Passou, também, pela ficção e somou uma carreira de enormes sucessos dentro e fora dos ecrãs.

Em 2021, após a apresentação do programa “Big Brother – Duplo Impacto”, juntamente com Cláudio Ramos, foi afastada da estação de Queluz de Baixo.

Durante a rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”, Teresa revelou que, enquanto Cristina Ferreira estiver à frente do entretenimento da TVI, não regressará à estação: “Se ela continuar por lá ficarei o resto da minha vida sem fazer televisão”.

Atualmente, a rainha dos “reality shows” é comentadora num programa de notícias do universo “cor-de-rosa”.