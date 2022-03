Teresa Guilherme diverte-se com imitação de Maria Rueff

O último “Cá Por Casa”, de Herman José, parodiou a apresentadora do “Big Brother” e Teresa Guilherme encarou a imitação com “fair play”.

É um dos vídeos virais na Internet: Maria Rueff imitou Teresa Guilherme no programa “Cá Por Casa”, da RTP1, e os telespetadores ficaram rendidos.

Quem também não ficou indiferente à sua imitação no “Big Brother – A Revolução”, da TVI, foi a própria Teresa Guilherme.

“Ontem diverti-me muito a ver o sketch do ‘Cá por Casa’ do meu querido Herman! A doce Maria Rueff é maravilhosa a imitar-me. Adorei! Beijo grande”, escreveu a comunicadora do quarto canal nas redes sociais.