Teresa Guilherme partilha foto antiga ao lado de Amália: “Era sempre uma simpatia”

Teresa Guilherme mostrou-se nostálgica, esta quinta-feira, 11 de março, ao partilhar uma fotografia antiga em que surge ao lado da fadista Amália.

A apresentadora do “reality show” “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) recorreu ao perfil de Instagram para recordar uma “memória” em que está à mesa com Amália, revelando que a artista era sempre uma “simpatia”.

“Uma memória com a eterna Amália. Era sempre uma simpatia comigo”, escreveu a comunicadora na legenda.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho de Teresa Guilherme no “Big Brother – Duplo Impacto”, ao lado de Cláudio Ramos. A dupla de apresentadores conduz as galas ao vivo que passaram a ser emitidas ao sábado à noite com a estreia do “All Together Now” a 7 de março.