Teresa Guilherme partilha foto em biquíni: “Saudades do sol”

Teresa Guilherme partilhou nas redes sociais uma foto em biquíni e recordou o sol e o verão.

A apresentadora surpreendeu os internautas com uma publicação diferente daquelas a que os seguidores estão acostumados a ver.

Com os dias frios e chuvosos que se têm feito sentir em Portugal, Teresa Guilherme partilhou, esta terça-feira, 2 de fevereiro, uma fotografia, no Instagram, mais descontraída, na qual surge a posar em biquíni.

“Saudades do sol. Do quentinho bom do verão? Como está o tempo por aí? Aqui chove”, pode ler-se na publicação.

Vários seguidores juntaram-se na secção dos comentários para elogiar a profissional da TVI que apresenta o “Big Brother – Duplo Impacto”.