Teresa Guilherme goza férias num cruzeiro: “Nunca tinha feito”

Para Teresa Guilherme as férias ainda não terminaram. A apresentadora está, pela primeira vez, a bordo de um cruzeiro.

Setembro chegou, mas as férias não terminaram. Pelo menos para Teresa Guilherme. A apresentadora ainda está a “queimar uns cartuxos” de descanso. E decidiu fazê-lo como nunca fez antes, como revelou.

Nas redes sociais, Teresa confessou ter embarcado num cruzeiro para aproveitar mais uns dias de férias, algo que está a fazer pela primeira vez.

“Nunca tinha feito um cruzeiro… alguém me convenceu… Adivinham quem?”, escreveu na legenda do vídeo que partilhou, no qual vê-se registos da apresentadora dentro do barco.

Os seguidores compartilharam as suas experiências com Teresa, que está a experimentar pela primeira vez. “Adoro cruzeiros, já fiz dois e em breve o terceiro. Não quero outra coisa, recomendo para quem pode”, “Eu também nunca fiz, nunca me atraiu a ideia” e “Gosto muito de cruzeiros. Mudamos de local sem carregar a bagagem” foram alguns dos comentários.