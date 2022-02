Teresa Guilherme homenageia Amália Rodrigues: “Para sempre única”

A apresentadora recordou e homenageou, esta quinta-feira, a fadista, no dia em que esta completaria 100 anos.

Depois da homenagem do humorista Herman José, no programa “Você na TV!” (TVI), Teresa Guilherme assinalou o centenário de Amália Rodrigues com uma dedicatória no Instagram, quase 20 anos desde a sua morte.

“Hoje faria 100 anos. Sempre e para sempre única! Parabéns Amália”, escreveu a comunicadora na legenda de uma fotografia da artista, nesta quinta-feira.

De recordar que a RTP vai transmitir, no dia 30 de julho, às 22h30, o espetáculo “No Tempo das Cerejas”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e EGEAC.

