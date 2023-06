Teresa Guilherme indignada com “batota” nas Marchas Populares: “Foi inconcebível”

Depois de Raquel Tavares, também Teresa Guilherme mostra-se revoltada com os resultados das marchas populares.

A noite de segunda-feira, 12, foi tempo das marchas saírem às ruas em Lisboa, a cantarem e encantarem. No final do desfile, a Marcha da Bica foi consagrada a vencedora, depois de 20 anos, com Débora Monteiro como madrinha.

Depois da Bica, o Bairro Alto ficou em segundo lugar e Alfama em terceiro. Contudo, os resultados deram que falar. E nem toda a gente mostrou-se satisfeita. Raquel Tavares, madrinha da Marcha de Alfama, mostrou-se descontente com a classificação final nas Festas de Lisboa.

A seguir a Raquel, foi a vez de Teresa Guilherme evidenciar a indignação. A apresentadora de inúmeros “reality shows” foi madrinha do Alto da Pina, juntando-se a Marco Costa, e mostrou-se surpresa com os resultados.

Na televisão, Teresa confessou: “Eu também tenho pena que façam tanta batota, há muitos anos, a votarem as marchas, sejam as do Alto Pina ou do que for… O que se passou ontem foi inconcebível”, começou por referir.

Rui Oliveira, companheiro de Manuel Luís Goucha, questionou: “A Marcha do Alto Pina ia vestida pelo Dino Alves?”. “Não, o Dino Alves vestiu a marcha que ganhou, a Bica… E tinham o Marco Mercier, que é o coreógrafo do João Baião e do Filipe La Féria, portanto amigos não lhes devia faltar no júri”, referiu ainda a apresentadora.

Nas redes sociais, Teresa ainda deixou a mensagem: “Não foi a classificação que esperava, mas estou mesmo muito orgulhosa dos meus queridos afilhados do Alto do Pina”.