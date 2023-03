Teresa Guilherme mostra-se em Fátima e garante: “Voltei mais aconchegada”

Teresa Guilherme aproveitou o fim de semana para rumar até ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

Através do seu perfil de Instagram, a apresentadora partilhou alguns registos fotográficos da sua viagem e garante que renovou as suas energias no passeio pelo Santuário.

“Dia maravilhoso em Fátima. Gosto tanto de lá ir e de lá estar. Pedi por mim e por todos os meus e voltei mais aconchegada”, escreveu como legenda.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que deixaram mensagens com elogios à comunicadora.