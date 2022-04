Teresa Guilherme não esquece “traição” de Goucha: “Foste um grande sacanita!”

A apresentadora do “Big Brother – A Revolução”, não esquece a “traição” de Manuel Luís Goucha quando a substituiu na apresentação da “Casa dos Segredos”.

Olhos nos olhos. Foi assim a conversa entre Teresa Guilherme e Manuel Luís Goucha na tarde deste sábado no programa “Conta-me”. A apresentadora do programa “Big Brother – A Revolução”, que se estreia amanhã à noite na TVI, comentou publicamente, pela primeira vez, a escolha do rosto do “Você na TV!” para a substituir e apresentar a “Casa dos Segredos”.

“Senti-me traída porque tu não me contaste. Tu foste um grande sacanita!”, começou por referir Teresa Guilherme. “Só queria saber quem ia apresentar, eu não queria fazer o programa. Achas normal saber quando foste anunciado? Cheio de sorte de eu não te dizer um palavrão! Claro que fiquei triste. O que é que eu fiz? Não vi nem um programa!”, justificou.

“Como te sentiste quando o ‘Big Brother’ foi apresentado pelo Cláudio Ramos?”, questionou Manuel Luís Goucha em seguida. “É como teres um filho que é teu, que se casa. Não me senti triste. Achei que era uma herança e nada de extraordinário”, respondeu Teresa Guilherme.

Finalmente, a “casamenteira” confessou como se preparou para a gala deste domingo: “Preparei tudo na minha casa. Não estou nervosa, sou ansiosa naturalmente porque quero que as coisas corram bem e que os concorrentes cumpram o seu sonho. Há 20 anos foi uma descoberta para eles e para nós. Mudou a televisão no Mundo. Que voltou a alterar-se com as redes sociais”, rematou.