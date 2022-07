Teresa Guilherme “recarrega baterias” de biquíni

Teresa Guilherme mostrou-se, esta quinta-feira, 21 de julho, a apanhar banhos de sol com biquíni. “Um beijo grande carregado de sol!” enviou aos fãs.

Deitada ao sol numa espreguiçadeira, com um biquíni e uma tolha branca por cima. Foi desta forma que a apresentadora, de 67 anos, se deixou captar para a fotografia do perfil de Instagram.

“Estão aí? Um beijo grande carregado de sol!” escreveu a comunicadora na legenda da imagem.

“Adoro muito a Teresa Guilherme. Beijinhos”, comentou uma seguidora na publicação. “Um beijinho. Gosto muito de si. Tenho saudades de a ver de novo a apresentar um ‘Big Brother’. Desejo-lhe tudo de bom”, atirou outra.

Recentemente, a apresentadora ficou rendida às Maldivas depois de ter estado de férias naquele local. “O mar das Maldivas é maravilhoso. Um verdadeiro paraíso. Férias inesquecíveis!” confessou.

Após um tempo afastada do pequeno ecrã, Teresa Guilherme regressou aos “reality shows”, desta vez, com um papel diferente: a veterana comunicadora voltou como comentadora do “BB Brasil”.