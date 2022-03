Teresa Guilherme recorda “querido amigo” António Feio em dia de aniversário

Teresa Guilherme recordou, esta segunda-feira, 6 de dezembro, o “querido amigo” António Feio no dia em que este celebraria mais um ano.

A apresentadora, de 66 anos, demonstrou-se nostálgica na data em que o ator assinalaria mais um aniversário, publicando uma fotografia dos dois.

“Hoje o António Feio fazia anos. Tenho saudades deste querido amigo”, começou por lembrar.

“Parabéns, António! Continuo a seguir o teu conselho: não deixar nada por dizer ou por fazer. Gosto muito de ti… sempre e para sempre!” acrescentou.

Na secção de comentários, entre as várias mensagens que surgiram dos internautas, destaque para as palavras do locutor Nuno Markl. “Jóni Bigode! Que memórias! Saudades do grande António”, comentou.