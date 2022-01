Teresa Guilherme recorda Nicolau Breyner: “É estranha a tua ausência”

View this post on Instagram

Faz hoje 4 anos que partiste. Ainda hoje é estranha a tua ausência e são tantas as vezes que penso ainda em telefonar-te como fazia tantas vezes. Tenho saudades tuas Nico. E cabe a todos nós nunca te esquecer. Eu não esqueço. Beijo enorme! #nicolaubreyner #nico #senhorfelizsenhorcontente #saudade #eterno #actor #amigo