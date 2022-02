Teresa Guilherme mostrou-se feliz com o regresso à RTP1 para a participação de um dos episódios da nova temporada de “I Love Portugal”.

A apresentadora, que está afastada do pequeno ecrã, estará no programa da RTP1 no próximo domingo, 1 de agosto, para ser a líder de uma das “super equipas” de figuras públicas.

“Este domingo, às 21h15, na RTP, estreia o ‘I love Portugal’. […] Vai ser uma festa”, pode ler-se na publicação.

“I love Portugal” será apresentado por Vasco Palmeirim e Filomena Cautela.