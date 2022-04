Teresa Guilherme sobre a dupla com Cláudio Ramos: “Pensei que ia ser complicado partilhar”

Teresa Guilherme falou sobre a dupla com Cláudio Ramos no “Big Brother – Duplo Impacto” e admitiu que pensava que ia ser complicado partilhar o programa.

A apresentadora contou, no programa “Goucha”, da TVI, que quando soube que ia dividir o “reality show” pensou “que ia ser complicado partilhar, mas não foi” e que não se imagina a fazer outro formato sem o apresentador.

“Pensei que ia ser complicado partilhar, mas não foi nada. Foi muito divertido, foi muito mais leve. Não me imagino a fazer outro reality show sem ele. Funcionou muito bem. Foi uma leveza. Foi uma frescura”, admitiu a Manuel Luís Goucha.

“Nunca estive a mais nem a menos, achava que ele me protegia muito. Havia muito carinho da parte dele”, acrescentou ainda. “Foi muito divertido, foi muito mais leve. Não me imagino a fazer outro reality show sem ele”, completou.

De recordar que Cláudio Ramos apresentou o “Big Brother 2020”, tendo sido substituído por Teresa Guilherme no “Big Brother – A Revolução”. No entanto, a dupla juntou-se no “Big Brother – Duplo Impacto” no início de 2021.