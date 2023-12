Teresa Guilherme sobre as amizades: “Só ficaram as boas”

Foi no programa “Alta Definição”, transmitido pela SIC, que Teresa Guilherme falou sobre as desvantagens da fama nas amizades.

Teresa Guilherme sentou-se à frente de Daniel Oliveira para uma entrevista do “Alta Definição”, programa que será transmitido este sábado, 9 de dezembro, pela SIC. No vídeo promocional, o anfitrião do formato questionou: “Quando é que as pessoas mais se revelaram? Quando tinha poder ou quando deixou de ter?”.

A apresentadora, que conduziu inúmeras edições do “Big Brother” e “Casa dos Segredos”, não hesitou e respondeu: “Isso foi bom, porque foi uma grande lição. Tinha poder. No dia em que não tinha poder estas pessoas desapareceram todas. Portanto, só ficaram as boas”.

“No momento, foi horrível. (…) Não leva tempo nenhum e as pessoas evitam-te na rua. Passam por ti e afastam-se, eu já passei por isso tudo”, acrescentou, de seguida.

“Mas é libertador. De repente, quem lá está são as pessoas que querem estar contigo mesmo. Não é porque têm pena de ti, é porque te apreciam”, rematou.