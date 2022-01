Teresa Guilherme viaja até aos Açores e mostra-se encantada

Depois de uns dias a percorrer o Douro, Teresa Guilherme viajou para os Açores e mostrou-se encantada com o Parque Terra Nostra.

Ela não pára. Teresa Guilherme, que está em cena com a peça “Os Monólogos da Vagina”, no Teatro Politeama, em Lisboa, aproveita todos os tempos livres para viajar e, depois de uma visita ao Douro, a comunicadora voou para os Açores.

Na ilha de São Miguel, a ex-apresentadora do “Big Brother” (TVI) visitou o Parque Terra Nostra, no Vale das Furnas, rodeado por caldeiras e nascentes que emergem do solo.

“Terra Nostra! Tanto verde! E as quatro estações num só dia. Próprio dos Açores. Uma beleza”, recomendou Teresa Guilherme no perfil de Instagram.