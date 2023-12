Teresa Guilherme visita Santuário de Fátima: “silêncio verdadeiro”

Nas redes sociais, Teresa Guilherme partilhou que visitou o Santuário de Fátima, durante a noite. A apresentadora partilhou registos do momento.

O Santuário de Fátima é um local muito procurado por aqueles adeptos da religião católica. Quem lá esteve recentemente foi Teresa Guilherme.

Nas redes sociais, a apresentadora partilhou fotografias no recinto, durante a noite. “Fátima à noite! O silêncio verdadeiro onde ouvimos a nossa fé”, escreveu na legenda das imagens.

De relembrar que a também comentadora foi a mais recente convidada de Daniel Oliveira no programa “Alta Definição”. “No dia em que não tinha poder estas pessoas desapareceram todas. Portanto, só ficaram as boas. No momento, foi horrível. Não leva tempo nenhum e as pessoas evitam-te na rua. Passam por ti e afastam-se. Mas é libertador. De repente, quem lá está são as pessoas que querem estar contigo mesmo. Não é porque têm pena de ti, é porque te apreciam”, contou Teresa.