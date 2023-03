Teresa Silva, ex-“Big Brother”, revela que foi vítima de uma tentativa de violação

Teresa Silva, ex-concorrente do “reality show” “Big Brother”, na TVI, será uma das próximas convidadas do vespertino “Goucha” e no vídeo promocional é possível ouvir uma revelação.

Durante o “teaser”, partilhado por Manuel Luís Goucha, a entrevistada revela que foi vítima de um crime.

“Acho que foi o pior momento que passei na minha vida. Fui vítima de um crime, uma tentativa de violação, que acho que me marcou para sempre”, confessa Teresa Silva.

De notar que programa vai para o ar na tarde de desta quarta-feira, 15 de março, no canal quatro.