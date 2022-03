Teresa Tavares deu à luz a primeira filha. E já há foto

Teresa Tavares deu à luz a primeira filha, Júlia, num parto, que aconteceu, esta sexta-feira, a 10 de janeiro. A bebé é fruto da relação com Tiago Santos.

A atriz, de 36 anos, está a viver dias de felicidade depois de se ter estreado no papel de mãe com o nascimento da pequena Júlia. No perfil de Instagram, a intérprete anunciou a chegada do rebento.

“Júlia, o mar, o céu, o fogo e a terra, simultaneamente 10.01.2020”, pode ler-se na legenda da primeira fotografia da bebé.

https://www.instagram.com/p/B7TR0tkJwF8/

Entretanto, no passado domingo, o companheiro de Teresa Tavares também já tinha reagido à chegada da sua filha, ao partilhar, no perfil de Facebook, uma música dos The Beatles intitulada “Julia”.

A secção de comentários do “post” encheu-se de mensagens de parabéns. “Que lindo! Parabéns! Muitos parabéns!” comentou uma internauta. “Muitos parabéns! Beijinhos e algum descanso se possível”, atirou outra.

O nome da bebé tinha sido anunciado pela intérprete aos oito meses de gravidez. À conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes no “Você na TV!” (TVI), a intérprete revelou que a bebé se ia chamar Júlia.

Este é o primeiro fruto do casal que mantém uma relação há dois anos.

