Teresa Tavares mostra rosto da filha pela primeira vez

A Revista Máxima pediu a várias mulheres uma fotografia que para elas representasse o que é a força da mulher: ‘Tirei esta fotografia no dia em que fui trabalhar pela primeira vez depois da minha filha nascer. Para mim representa a força das mulheres que se recusam a encaixar em rótulos porque sabem que com vontade e determinação podem ser o que quiserem. Dedico-a às mulheres que todos os dias trabalham, são mães, amantes, criadoras, aventureiras, empreendedoras e se entregam profundamente a tudo o que se propõem porque é essa a sua escolha. Com coragem e com paixão. Yes, we can!’ @maximarevista #womanempowerment #diainternacionaldamulher #internationalwomensday