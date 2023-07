Terreiro do Paço, festa e Ana Moura: Nelly Furtado diverte-se por Lisboa

Entre o monumental Terreiro do Paço e com direito a um concerto de Ana Moura, Nelly Furtado tem-se mostrado, no Instagram, encantada com a capital portuguesa.

A cantora Nelly Furtado mostrou-se animada nas redes sociais enquanto passeava por Lisboa. Entre fotografias no Terreiro do Paço e até um concerto da Ana Moura, a artista encantou-se com os tesouros portugueses.

Nos vídeo partilhados, era possível ver Ana Moura animada em palco, a interagir com o companheiro, Pedro Mafama, que tem uma das músicas portuguesas mais ouvidas do momento.

Nelly Furtado registou o momento ao tirar uma “selfie” com a fadista portuguesa, onde ambas ficaram bastante sorridentes.

Recorde-se que Nelly tem descendência portuguesa, os seus pais são emigrantes no Canadá.