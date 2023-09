The Legendary Tigerman lança álbum e Ljubomir Stanisic mostra-se orgulhoso

Paulo Furtado, o The Legendary Tigerman, lançou um novo álbum e Ljubomir Stanisic enalteceu o amigo e mostrou-se orgulhoso.

“Zeitgeist” é o nome do novo álbum do The Legendary Tigerman, Paulo Furtado, que chegou esta sexta-feira, 29, aos serviços de “streaming” e que conta com dez novas músicas.

Ljubomir Stanisic mostrou-se bastante orgulhoso do amigo e enalteceu-o nas redes sociais. “Estou tão orgulhoso por ter acompanhado este projeto de perto…! Mas mais orgulhoso por chamar ‘irmão? a este cromo lindo. E hoje escrevo como um irmão babado. Porque hoje sai para o mundo o novo álbum deste grande músico português The Legendary Tigerman. E que álbum”, começou por escrever o “chef”.

“Foram anos de criação intensa, de angústias, de dúvidas, de dificuldades. Não é fácil ser cozinheiro e ter restaurantes neste país, mas ser músico (e viver da música) é que é obra! Mas o Paulo nunca vergou”, defendeu.

“Não dormiu umas quantas noites, mas nunca desistiu. E ao fim de décadas na música, no rock e no blues, este maluco decidiu sair da zona de conforto e criar um álbum que é ele todo – mas que também é um mundo novo”, disse ainda Ljubomir Stanisic.

“Uma obra de arte. Feita em Portugal, mas de uma qualidade que ultrapassa todas as fronteiras – geográficas, musicais, intelectuais, emocionais. A explodir de orgulho de ti”, concluiu.

“Meu querido! Muito obrigado pelas bonitas palavras! Vamos para a frente!”, respondeu Paulo Furtado nas redes sociais.

Recorde-se que Ljubomir Stanisic está de volta ao pequeno ecrã na apresentação do “Hell’s Kitchen Famosos”, da SIC.