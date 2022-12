Thiago Rodrigues afinal caiu sozinho e não foi assaltado. Ex-mulher ironiza na Internet

O ator Thiago Rodrigues foi notícia após ter sido vítima de um alegado assalto e ter sofrido agressões… que não se terão concretizado.

Alguns factos vieram a público recentemente afastam por completo a tese de que o intérprete foi vítima de algum tipo de agressão.

Um vídeo de uma câmara de segurança revelou que o ator, afinal, caiu sozinho e que também não foi assaltado. Após essas revelações a polícia suspendeu o inquérito por falta de evidências.

As imagens foram transmitidas no programa “Domingo Espetacular”, na Record, e mostram Thiago Rodrigues apoiado numa barraca de feira nas primeiras horas da manhã. Ao que tudo indica, o artista tinha estado numa festa com uma amiga e houve uma luta. Nas filmagens vê-se ainda o intérprete a cair e a bater com a cabeça no chão.

A tese de roubo terá também sido descartada, pois Thiago Rodrigues tinha consigo vários objetos pessoais como um cordão e a sua carteira.

Mais tarde, a ex-mulher, a apresentadora Cris Dias, com quem manteve um relacionamento conturbado entre 2007 e 2017, deixou uma indireta na plataforma Twitter. “A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”, escreveu, acrescentando um emoji em forma de copo de vinho.