Thibaut Courtois, do Real Madrid, vai ser pai pela primeira vez

Nas redes sociais, Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, e a mulher anunciaram que vão ser pais pela primeira vez.

No passado mês de junho, o atual guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Courtois, casou-se com a manequim Mishel Gerzig na Riviera Francesa. Passados alguns meses da cerimónia do matrimónio, o casal deu uma boa-nova nas redes sociais.

Através do Instagram, divulgaram uma fotografia ao pôr-do-sol na qual o atleta surge a beijar a barriga da companheira, revelando que Mishel está grávida. Desta forma, Courtois vai ser pai pela primeira vez.

“O nosso amor está a crescer. Mal podemos esperar para te conhecer”, escreveu na legenda da publicação.