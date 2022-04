Tiago Aldeia dedica Medalha de Mérito ao pai: “Apoiou-me no percurso artístico”

Tiago Aldeia recebeu a Medalha de Mérito – Grau Ouro como reconhecimento público pela atividade cultural desenvolvida e dedicação a Vila Nova de Poiares. O ator dedicou o prémio ao pai, António.

Aos 35 anos, o ator foi condecorado pelo presidente da Câmara, João Miguel Henriques, com a distinção. Trata-se de um local onde a família paterna nasceu e o intérprete passou férias na infância.

“Não podia deixar de agradecer publicamente ao presidente da Câmara, João Miguel Henriques, pela honra e consideração. Vila Nova de Poiares não foi a terra que me viu nascer, mas é a terra que guardo no coração. A vila a que chamo ‘terra’”, referiu.

“É onde tenho as minhas origens e raízes familiares, a terra onde nasceu o meu pai, os meus tios e os avós paternos. Onde passei muitas férias na minha infância e onde vivi muitas ‘aventuras’”, prosseguiu.

Tiago Aldeia dedicou esta homenagem ao seu pai, António: “Gostava de partilhar esta homenagem com o meu pai (António Aldeia) porque é graças a ele que esta terra também é minha. E por me ter apoiado e ajudado sempre no meu percurso artístico”.