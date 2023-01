Tiago Aldeia revela que pondera apresentar queixa contra fã que “ultrapassa as coisas”

Tiago Aldeia revelou que nos últimos tempos tem passado por alguns momentos caricatos com uma fã.

Em declarações à revista “TV Mais”, o intérprete confessou que tem sido incomodado pela fã e que pondera apresentar queixa.

“Há uma fã que já ultrapassa algumas coisas e diz que tem uma relação comigo, que somos casados e eu nunca a vi. É um caso que espero que não progrida dali”, começou por revelar à publicação, indicando ainda que os comportamentos duram há cerca de dois anos.

O ator afirmou ainda que bloqueou a fã e que esta ofende quem comenta as suas publicações: “Tenho pena porque, em última instância, a pessoa gosta de mim de alguma forma e não quero mal a ninguém. Mas acontecem situações complicadas, depois cria páginas comigo e com ela, com montagens. Já pensei em fazer uma denúncia. Terei de falar, eventualmente, com as entidades competentes, que existem”.