Tiago Bandeira anuncia lançamento da primeira música

Tiago Bandeira, irmão de Bárbara Bandeira, anunciou nas redes sociais o lançamento da primeira música.

O artista, de 22 anos, seguiu as pisadas da família ao estrear-se no universo da música ao lançar o tema “Digo Não”, como o próprio revelou numa publicação no Instagram, esta sexta-feira, 5 de março.

“Durante muito tempo tive receio em abraçar os meus sonhos e fazer aquilo que sempre quis. Esse receio foi embora e hoje posso partilhar com vocês um bocadinho de mim”, pode ler-se na partilha, na qual destaca um teaser de apresentação do tema.

Apesar de ainda não ter revelado a data de estreia do mais recente projeto, Tiago Bandeira garantiu que “Digo Não” será divulgada em breve.