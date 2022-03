Tiago Bandeira sofre roubo de identidade e fica revoltado: “A resposta do Instagram é esta?”

Tiago Bandeira revelou que está a ser vítima de um roubo de identidade nas redes sociais, denunciando a situação através do InstaStories, no Instagram.

O irmão de Bárbara Bandeira contou que foi criada uma conta com o nome de ‘tiagobandeirinha’ e que quem está por trás desta conta falsa utiliza também a imagem do músico sem a sua autorização.

No momento em que Tiago Bandeira deu conta do sucedido denunciou a situação ao Instagram. No entanto, a resposta que o cantor recebeu desta plataforma não foi a que esperava, partilhando a sua indignação com os fãs.

“Então uma conta usa as minhas fotos, o meu nome e tem conversas indecentes com raparigas por mensagens privadas e a resposta do Instagram é esta?”, questionou o músico ao mesmo tempo que mostra a mensagem que recebeu, onde a rede social afirmou que não irá remover a conta falsa.