Tiago Castro ajuda vítimas de bullying

Ator conta que sofreu porque era confundido com personagem de “Morangos com açúcar”. Projeto com namorada visa alertar jovens.

Lembra-se do “Crómio”, a personagem dos “Morangos com Açúcar” que era um baixinho trapalhão e alvo de gozo dos colegas? Quinze anos depois do papel que teve na série da TVI, Tiago Castro mantém a representação em “part-time” – entrou no filme “Soldado milhões” e na série da RTP “Madre Paula” -, e juntamente com a namorada, Marine Antunes, lançou o projeto “Se podes sonhar, podes concretizar”, destinado a alunos desintegrados ou vítimas de bullying.

“Comecei com os cursos por causa do ‘Crómio’, que era diferente fisicamente, mas que se foi equiparando aos outros. E eu, Tiago, sofri com o facto de haver quem confundisse a personagem com o ator. Não imaginam, na discoteca, as vezes que me ofereceram um copinho de leite. E eu tive de aceitar! Hoje, damos palestras para jovens. Não é fácil termos mil jovens num dia e agarrar a atenção deles sem tecnologia, simplesmente com a conversa. Mas continuamos”, conta Tiago Castro ao N-TV.

A seu lado, Marine Antunes, que teve um cancro aos 13 anos, quer ser inspiradora para sobreviventes como ela e para doentes. “Como somos dois testemunhos verdadeiros, eles identificam-se. Dizemos que as circunstâncias não determinam o caminho de ninguém”, salienta o ator, referindo-se à sua vida.

Personagem ainda “vive”

O “Crómio” continua “vivo” mesmo para as gerações mais novas. “Ainda me identificam com ele. Além de dar no ‘Panda Biggs’, está no YouTube e é uma personagem que une gerações. Os pais ficam contentes porque os filhos seguem o exemplo do ‘Crómio’ e os miúdos acham curiosidade”, relata Tiago, alertando: “A série [‘Morangos’] mostrava que o ‘Crómio’ era alvo de violência, de ‘bullying’ mas teve suporte dos amigos que o protegeram. Hoje, apelamos à consciência. O bullying acontece quando a pessoa que está a sofrer não se está a rir”, frisa.