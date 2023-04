Tiago Castro fala sobre regresso de “Crómio”: “Completamente rendido”

Tiago Castro, o “Crómio” da série juvenil “Morangos com Açúcar”, na TVI, recorreu ao seu perfil de Instagram para falar sobre o regresso da sua personagem 18 anos depois.

Foi através do seu perfil de Instagram que o intérprete lembrou o “Crómio” e falou sobre o que sente ao voltar a interpretar a personagem dos “Morangos com Açúcar”.

“Incrível como 18 anos depois continua tudo lá. Ainda no outro dia ouvia o Wagner Moura dizer: ‘a ferramenta de trabalho de um ator é o próprio corpo. Quando o dia de gravações acaba, o que se sentiu e viveu fica cravado’”, começou por referir.

“Não podia estar mais de acordo. Acho que por isso é-me quase inato vestir novamente a pele do ‘Crómio’. Ele pensa e respira sozinho, às vezes é só mesmo deixar as coisas acontecer que ele saberá o que fazer”, continuou.

“Está a ser assim com estas novas personagens e dinâmicas, e claro com aquelas que ele já conhece há 18 anos como a ‘Soraia’. Se já foi única a experiência de gravar os ‘Morangos’ no início, que prazer é para mim como ator redescobrir esta personagem nesta nova série. Completamente rendido à linguagem cinematográfica dos novos ‘Morangos’, fruto de uma equipa extraordinária. Ansioso pelo que está para vir”, rematou.

Recorde-se que também Rita Pereira, a eterna “Soraia”, também já tinha partilhado imagens do início das gravações da série.