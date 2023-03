Tiago Castro segue em frente no “Dança Comigo”: “Brincar é no recreio”

Tiago Castro seguiu em frente no “Dança Comigo”, o programa de domingo à noite da RTP1 onde realizou uma excelente prestação em palco.

Um domingo para lembrar: o ator Tiago Castro, que ficou famoso pela personagem “crómio”, dos “Morangos com Açúcar”, da TVI, apurou-se neste domingo para a próxima fase do “Dança Comigo”, da RTP1.

“À @carlotabastoscarreira por ir no meu barco da repetição à exaustão. Eu dizia mata, ela dizia esfola. Com uma coreografia de um nível tão avançado, até de noite me levantava da cama para ter a certeza que sabia os movimentos. Tudo para que o pudesse viver por um minuto e meio o sonho de estar na Broadway”.

“Ao meu amor, @marine_antunes que acredita mais em mim do que eu. A minha maior fã, que me empodera em todos os momentos, que me ajuda a crescer com o coração no sítio certo. Muito obrigado. Aos meu amigos e pais, que vieram de longe e se juntaram ontem a mim, e se faziam ouvir no meio daquela gente toda. Ouvi dizer que foram as estrelas da animação do pré-programa”.